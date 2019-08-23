Партнерство заключено в рамках развития экосистемы мгновенных переводов Сбербанка .

СДМ-Банк подключился к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Партнерство заключено в рамках развития экосистемы мгновенных переводов Сбербанка .

Для перевода денег с карты Сбербанка на карты СДМ-Банка и обратно нужно знать номер мобильного телефона, привязанного к карте получателя. Клиенты Сбербанка могут воспользоваться услугой в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», выбрав пункт меню «Перевод на карту в другой банк». Клиенты СДМ-Банка аналогично при помощи его приложения смогут совершить перевод, выбрав пункт меню «Перевод клиенту Сбербанка по номеру телефона».

Минимальная сумма перевода из СДМ-Банка в Сбербанк и из Сбербанка в СДМ-Банк составляет 50,01 рубля, максимальная — 150 тыс. рублей.