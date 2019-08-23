Сбербанк продлил операционное время для рублевых платежей своих корпоративных клиентов на счета в других банках на три часа, говорится в сообщении кредитной организации.

Теперь клиентские платежи на любую сумму могут быть проведены через платежную систему ЦБ с 01:00 до 19:30 мск. Это стало возможным, благодаря внедрению Сбербанком сервисов платежной системы Банка России — пула ликвидности и сеанса урегулирования ликвидности.

Сервис пула ликвидности позволил объединить средства на всех 60 корсчетах Сбербанка в Центробанке в единое платежное пространство и осуществлять клиентские платежи исходя из всей имеющейся у банка ликвидности.

Сеанс урегулирования ликвидности предоставил Сбербанку возможность управления своими остатками на корреспондентских счетах в Банке России путем заключения сделок в конце дня с 20:00 до 21:00 мск.