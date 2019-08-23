Одновременно с этим компанию можно считать одной из наиболее активно развивающихся.

По данным представителей компании, за первый квартал 2019 года розничный бизнес производителя-ритейлера увеличил продажи на 29%.

Омниканальный показатель LFL (сопоставимых продаж в розничных точках без учета новых филиалов) составил 17%. При этом онлайн продажи увеличились на рекордные 42%, а продажи в розничных точках бренда на 13%. Сегмент B2B сделок продемонстрировал прирост в 12%.

Для удовлетворения растущего спроса на свои товары производитель соответственно увеличил и объем выпуска. За первое полугодие этот показатель вырос на 11% в сравнении со статистикой 2018 года.

Проанализировав показатели и сопоставив их с данными прошлого года, аналитики компании пришли к мнению, что общий прирост прибыли «Аскона» за первый квартал 2019 года увеличился на 23%. Динамика прироста, несмотря на то, что ее сравнивали с традиционно успешным последним кварталом года, составила около 5%.

Основной товарной группой в каталоге бренда, востребованной у покупателей, остаются матрасы Аскона – модели с пружинами и без них, матрасы на основе натуральных, искусственных и комбинированных наполнителей, а также модели-топперы и матрасы для пар.

В то же время компания продолжает расширять доступный ассортимент. Только с начала 2019 года производитель добавил в каталог 70 позиций, преимущественно мебели для спальни и аксессуаров для сна.

Стремительный рост розничных продаж в компании объясняют не только выбранной маркетинговой стратегией, но и постоянным расширением сети официальных представительств. За первый квартал 2019 года у бренда появилось 11 новых собственных наземных филиалов на территории страны и еще 9, принадлежащих партнерам по франшизе. Общее число представительств компании-ритейлера достигло отметки в 820 точек.

Свое начало будущий лидер отрасли берет в 1990 году. Компания Askona была основана российским бизнесменом, однако в 2010 году контрольный пакет акции перешел шведскому концерну. В данный момент производственные объекты компании консолидированы в Новосибирске и Коврове.