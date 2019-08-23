Президент России Владимир Путин отметил ряд положительных показателей российской экономики, но призвал сделать экономический рост более устойчивым. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Темпы положительные безусловно, однако динамика в целом нас не удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и динамичным», — сказал президент .

По его словам, рост ВВП в первом полугодии составил 0,7%. Среди положительных факторов он также указывает на приближение уровня инфляции к целевому показателю.

«Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении», — сказал глава государства.

«Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике, реальные доходы людей растут медленно. Это не может вызывать беспокойство», — добавил он.