Бывшему министру предъявили обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.
В ходе расследования дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова было арестовано имущество, недвижимость и счета на общую сумму 27 млрд рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
В понедельник рассматриваются апелляционные жалобы адвокатов на арест счетов и имущества, принадлежащих Абызову, его родственникам и фирмам, которые с ним связаны.
Ранее озвучивалась сумма в 20 млрд рублей.
Бывшему министру предъявили обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, он с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года похитил у нескольких компаний 4 млрд рублей и вывел средства за рубеж.
Оценить:
Нет комментариев