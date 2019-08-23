Банк России установил официальные курсы валют на 27 августа.

Курс доллара повысился на 36,89 копейки, составив 65,9735 рубля (65,6046 рубля на 3 апреля). Курс евро вырос на 77,12 копейки до 73,3955 рубля (с 72,6243 рубля на 3 апреля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 12:35 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,96 рубля (минус почти 3 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:35 мск стоил 73,31 рубля (минус 20 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 65,83 до 66,14 рубля за доллар и от 73,17 до 73,61 рубля за евро.