Московский кредитный банк продлевает акцию «Делитесь мудростью» до 31 декабря 2019 года, говорится в сообщении кредитной организации.

Участники акции получат вознаграждение за приглашение друзей оформить карту «Мудрость» для зачисления пенсии. За каждую выданную карту будет начислено 300 рублей пригласившему и 200 рублей приглашенному.

Держателям карты «Мудрость» начисляется 7% на остаток собственных денежных средств. При оплате покупок в любых аптеках клиентам начисляются баллы.