Минэкономразвития в обновленном прогнозе социально-экономического развития России сохранило прогноз на 2019 год по росту ВВП на уровне 1,3%, а прогноз на 2020 год понизило до 1,7% с 2%. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.

Прогноз по росту ВВП в 2021 году сохранен на уровне 3,1%, в 2022 году — 3,2%, в 2023—2024 годах — 3,3% в год.

«Российская экономика после фактической остановки роста в первом квартале 2019 года на фоне дефицита совокупного спроса вернулась к росту. По итогам 2019 года рост ВВП составит 1,3%. На фоне восстановления конечного спроса и структурных изменений темпы роста ускорятся до 1,7% в 2020 году и 3,1—3,2% в 2021—2022 годах», — сказал Орешкин.

«Во втором полугодии [текущего года] мы ожидаем 1,5—2% роста экономики. В июле, по предварительным оценкам, мы имеем уже 1,7% [в годовом выражении]», — добавил министр.

ЦБ ожидает роста ВВП России в 2019 году на 1—1,5%. Предыдущий прогноз ЦБ предполагал рост на 1,2—1,7%. В последующие годы возможно ускорение роста ВВП по мере реализации национальных проектов, отмечал регулятор.

Министерство сохранило прогноз по росту промпроизводства в РФ на 2,3% в 2019 году, но снизило с 2,6% до 2,4% в 2020 году.

Прогноз по 2021 году понижен с 2,9% до 2,7%, на 2022 год оставлен на прежнем, апрельском уровне в 2,9%, на 2023 год снижен с 3,1% до 3%, на 2024 год — с 3,2% до 3,1%.

Орешкин ожидает роста производства в строительном секторе и секторе недвижимости в 2020—2024 годах.

«Отраслевая структура. Соответственно, хуже, чем в последние пару лет, себя будет чувствовать сектор потребительский, сектор розницы, на замедлении потребительского кредита . Но при этом более позитивно себя будет чувствовать в первую очередь сектор строительства, сектор недвижимости», — сказал он.

«Здесь вообще стоит ожидать, во-первых, по той же недвижимости очень интересную ситуацию. Может раскрутиться — и мы закладываем в определенной степени [в прогноз] — положительный цикл, который будет заключаться в следующем. Снижение процентных ставок по ипотеке будет приводить к росту спроса на недвижимость, она будет дорожать, но при этом процент по ипотечному кредиту , ежемесячный платеж будет продолжать снижаться из-за снижения процентных ставок более быстрыми темпами», — пояснил министр.

Рост цен на недвижимость, в свою очередь, вызовет рост предложения на рынке, позволяя запускать новые проекты, причем не только в крупных городах, но и в меньших по размеру. «В итоге такая будет самоподдерживающаяся история, которая увеличит выпуск, еще раз повторюсь, и в недвижимости, и в строительстве, и в стройматериалах», — заключил Орешкин.

Он сообщил также, что Минэкономразвития понизило прогноз по росту инвестиций в РФ в 2019 году с 3,1% до 2%, а в 2020 году — с 7% до 5%.

Прогноз по 2021 году скорректирован в сторону повышения по сравнению с апрельскими данными (6,5% роста против 6,3%), прогноз на 2022—2024 годы оставлен без изменения (5,8%, 5,6% и 5,3% соответственно).

Минэкономразвития предполагает, что по итогам 2019 года страна сократит отставание от пятой экономики мира в большей степени, чем это планировалось при определении целей нацпроектов.

По итогам этого года отставание от пятой экономики мира по объему ВВП по паритету покупательной способности (ППС) составит 2,8% (в предыдущем прогнозе — 3,1%). В 2018 году этот показатель составил 3,3%.

В мае этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил единый план по достижению национальных целей развития России до 2024 года. В документе говорилось, что, согласно оценке МВФ, Россия занимает шестое место по объему ВВП по ППС. В 2017 году отставание от Германии (которая занимает пятое место) по данному показателю составило 4,4%. Согласно утвержденному плану, Россия должна войти в топ-пятерку экономик мира в 2023 году.

Объем несырьевого неэнергетического экспорта, по новой оценке Минэкономразвития, окажется меньше запланированного: в 2019 году он составит 210 млрд долларов, тогда как национальные цели развития предусматривали увеличение показателя до 230 млрд с 214 млрд в 2018-м.

Уровень бедности также будет сокращаться более медленно: с 12,6% от численности населения в 2018 году до 12,5% в текущем году. Национальные цели развития предусматривали снижение показателя до 12% в 2019 году.

В то же время ожидаемая продолжительность жизни в текущем году, согласно обновленному прогнозу МЭР, увеличится до 73,6 года с 72,8 года в 2018 году против ранее ожидавшихся 73,2 года.



Убыль населения составит 284,8 тыс. человек в 2019 году против ожидавшихся ранее 219,1 тыс. человек. В 2018 году население России сократилось на 224,6 тыс. человек.