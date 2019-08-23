Ситуация в сегменте потребительского кредитования приобретает черты «социальной проблемы» для России. Об этом заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин, передает РИА Новости.

«По данным Банка России, соотношение «платеж/доход» новых заемщиков в сегменте «кредиты наличными» в первом квартале 2019 года составило в среднем 43,9%. При этом у 15% заемщиков соотношение «платеж/доход» превышает 70%, что приводит к существенному ухудшению уровня жизни заемщика», — сказал министр, представляя обновленный прогноз на 2020—2024 годы и актуализированный прогноз на 2019 год.

Орешкин подчеркнул, что удар по реальным располагаемым доходам населения нанесли замедление темпа роста доходов и увеличение объема процентных платежей.

Министр отметил также, что ведомство понизило прогноз роста этих доходов в 2019 году до 0,1%. При этом в 2020 году рост ожидается на уровне 1,5% с увеличением до 2,4% в 2024 году.

В последние месяцы среди экономистов продолжается дискуссия о рынке потребкредитования в России. Так, глава Центробанка Эльвира Набиуллина на ПМЭФ заявляла, что высокая закредитованность населения не означает появление пузыря, а говорит о низком уровне жизни.

В свою очередь Орешкин заявил, что в 2021 году страна столкнется с рецессией, если рост потребительского кредитования продолжится существующими темпами.

Сбербанк в середине августа опубликовал исследование, в котором утверждается, что «рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан».

Центробанк в начале июня сообщил о дополнительных мерах по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании.



По данным ЦБ, российские банки в 2017 году увеличили кредитование населения на 13,2%, в 2018 году — на 22,8%. По прогнозу ЦБ, рост кредитования населения в 2019 году составит 15—20%, а в 2020 году — 11—16%.