Руководитель департамента международного сотрудничества Банка России Сергей Клинков покидает свой пост. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регулятора.

«Директор департамента международного сотрудничества Клинков Сергей Владимирович 30 августа 2019 года покидает свой пост в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России», — говорится в сообщении.



«Исполняющим обязанности директора департамента международного сотрудничества назначен заместитель директора Мельников Андрей Аркадьевич», — уточняют в ЦБ.