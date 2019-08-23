ITI Funds – международная мультипродуктовая платформа для инвестиционных фондов, основанная в 2015 году, в управлении которой находятся активы на сумму свыше $150 млн. Сейчас на платформе запущено 10 фондов, доступных профессиональным квалифицированным инвесторам из Европы. Трое из десяти фондов направлены на инвестиции в цифровую экономику: самый диверсифицированный цифровой индексный фонд Европы ITI Funds Crypto Index Fund, фонд для инвестиций в передовые блокчейн-проекты Disruptive Era Fund и фонд для инвестиций в инновационные транспортные компании Drive Tech Fund. Большинство активов, входящих в данные фонды, представляют собой высокодоходные инвестиции в частные проекты, однако даже пассивные индексные инвестиции приносят инвесторам существенную доходность, а именно, 60% с начала 2019 года для инвесторов ITI Crypto Index Fund.



“На рынке не хватает современных клиентоориентированных продуктов как для управляющих фондами, так и для инвесторов хедж-фондов. Особенно это касается инвестирования в цифровые активы и цифровую экономику”, – считает Глеб Яковлев, управляющий директор ITI Funds.

Структуры фондов позволяют обеспечить полную прозрачность и соблюдение законодательных норм. Фонды обслуживаются европейскими банками и специализированными администраторами, а также проходят обязательный аудит. Офисы ITI Funds расположены на о. Гернси и в Люксембурге. Фонды ITI Funds зарегистрированы на Каймановых островах, о. Гернси и в Люксембурге и торгуются на Лондонской, Ирландской и Московской биржах.



Залог успеха ITI Funds – безупречная репутация и известность среди профессионалов, следование всем правилам правового регулирования, база лояльных клиентов и партнеров, высокая надежность и классический подход к работе на рынке.

В рамках встречи клуба мы обсудим вопросы соединения традиций и правил инвестиционного Old School и нового рынка цифровой экономики. На встрече выступят:



Основатель и управляющий партнер Da Vinci Capital, Олег Железко

Управляющий директор ITI Funds, Глеб Яковлев

Модератор – основатель клуба CSHP.CLUB, Ольга Дворецкая.



В неофициальной части гостям будут представлены картины, выполненные Александром Малышевым и Иваном Повилковым с помощью нейросети искусственного интеллекта проекта DATA GALLERY. Партнером дня рождения клуба выступил отель “Националь”, входящий во всемирную сеть The Luxury Collection.



Резиденты клуба: международная P2P биткойн-платформа PAXFUL, международная AR платформа ARROUND.WORLD, галерея цифровых художников, создающих картины с помощью искусственного интеллекта, DATA GALLERY, студия разработки высококлассных технологических проектов, DATA FOLKS, агентство цифрового маркетинга D-Brand, а также частные персоны.



Об участии в мероприятии 3 –го сентября:

Мероприятие закрытое. В нем могут принять участие члены клуба CSHP.CLUB , гости ITI Funds и приглашённые гости из invite list бизнес-клуба.

Чтобы попасть на этот и другие события клуба, необходимо оформить частную или корпоративную подписку.