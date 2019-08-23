Результаты были получены в ходе телефонного опроса исключенных МФО по методу «тайный покупатель».
По данным исследования портала Zaim.com, более чем из 300 микрофинансовых организаций (МФО), которые за первое полугодие 2019 года были исключены из реестра ЦБ, 13% продолжают выдавать займы: 4% — на легальных основаниях от имени другого юрлица, состоящего в реестре ЦБ, 9% — нелегально. Результаты были получены в ходе телефонного опроса исключенных МФО по методу «тайный покупатель», сообщает «Коммерсант».
Среди компаний, продолжающих легально выдавать займы под другим юрлицом, часть делают это как ломбард, кредитный потребительский кооператив или от имени организации, принадлежащей другому собственнику. Еще часть — как новая МФО, собственником которой является тот же человек, что и у выведенной с рынка компании. При этом преимущественно выявленные нелегальные МФО стараются работать по текущим правилам рынка и предоставляют займы по ставке до 1% в день.
В ЦБ сообщили, что за первое полугодие 2019 года выявили более 1 тыс. организаций, которые, предположительно, осуществляли деятельность нелегальных кредиторов, из них 186 — использовали аббревиатуру МФО. Регулятор признает, что не все МФО с учетом реализуемых ими бизнес-моделей могут соответствовать более высоким законодательным требованиям и это, «безусловно, создает предпосылки для их ухода с микрофинансового рынка». В силу вступили изменения, ограничивающие круг лиц, которым МФО может уступить права требования по микрозайму, а также лишающие нелегального кредитора права через суд требовать исполнения обязательств по займу. Планируется принять законопроекты, ужесточающие административную ответственность для нелегальных кредиторов и вводящие уголовную ответственность для рецидивистов.
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