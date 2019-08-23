Система «ФОТОН-ИНФИНИТУМ» предназначена для организации юридически значимого обмена электронными документами не только между ИНФИНИТУМ и его клиентами, но и между всеми участниками системы. «ФОТОН-ИНФИНИТУМ» поддерживает формализованные и неформализованные документы. Состав формализованных документов пополняется по мере возникновения необходимости у участников ЭДО. Ключевым преимуществом новой системы является возможность постепенной формализации всего электронного документооборота участников финансового рынка и их клиентов, включая депозитарные, регистраторские и другие формы документов.

Система доступна оnline (через браузер), также возможен обмен документами с помощью разработанного web-сервиса. Все каналы связи защищены СКЗИ КриптоПро, на основе алгоритма шифрования ГОСТ Р 34.11-2012/34.10-2012.

«При разработке «ФОТОН-ИНФИНИТУМ» мы постарались учесть все замечания и предложения, полученные от пользователей предыдущей системы ЭДО за время ее эксплуатации, – заявила руководитель проекта по модернизации системы ЭДО в ИНФИНИТУМ Елена Карпова. – В частности, в новом программном обеспечении мы добились существенного увеличения скорости формирования и отправки документов».

«Обеспечить надежность и быстродействие было нашей первоочередной задачей. Система «ФОТОН-ИНФИНИТУМ» создана на основе технологической платформы «ЦМД-софт: ЭДО ФОТОН», вобравшей весь накопленный нами опыт построения подобных систем, и удовлетворяет всем современным требованиям участников финансового рынка. Надеюсь, что бизнес-пользователи оценят удобство и эргономику новой системы», – прокомментировал руководитель направления портальных решений АО «ЦМД-софт» Максим Хмара-Миронов.

О Группе компаний «ИНФИНИТУМ»

Группа компаний «ИНФИНИТУМ» объединяет три компании (АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг», ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ»), что позволяет оказывать клиентам широкий спектр услуг в области консалтинга и аутсорсинга, выступая всесторонним инфраструктурным консультантом на финансовых рынках. АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» – крупнейший специализированный депозитарий в России, входит в тройку лидеров по депозитарной деятельности.

Работает со всеми категориями участников рынка коллективных инвестиций: негосударственными пенсионными фондами, управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, саморегулируемыми организациями, государственными корпорациями, страховыми компаниями. Занимает первое место в Национальном рейтинге специализированных депозитариев ПАРТАД. Лидирует по количеству обслуживаемых клиентов и стоимости контролируемого имущества (4 трлн рублей по итогам 1 кв. 2019 года). Имеет рейтинг надежности (долгосрочной кредитоспособности) Эксперт РА на уровне ruAA. Входит в Группу надежности ААА Национального рейтинга надежности депозитариев (ПАРТАД).

О компании ЦМД-софт

ЦМД-софт оказывает услуги ИТ-консалтинга для цифровой трансформации бизнеса. Более 20 лет компания разрабатывает, внедряет и сопровождает отраслевые технологические решения для увеличения производительности и повышения эффективности бизнес-процессов.

Среди клиентов ЦМД-софт банки, страховые компании, профессиональные участники фондового рынка и рынка недвижимости, предприятия оптовой торговли, промышленные и добывающие предприятия.

Источник: Компания ЦМД-софт