Госзакупки, необходимые для исполнения национальных проектов, часто срываются из-за жалобщиков — председатель правительства России Дмитрий Медведев и поручил ввести ответственность за это вплоть до уголовной, готовить предложения было поручено Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минфину вместе с Генпрокуратурой и МВД, сообщают «Ведомости» .

На 12 национальных проектов и Комплексный план развития магистральной инфраструктуры государство планирует потратить 18,2 трлн рублей за шесть лет, чтобы дело шло быстрее, говорил отвечающий за нацпроект «Экология» министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин нужно убрать с торгов тех, кто демпингует и потом, после победы на торгах, говорит, что не хватило денег закончить проект. Планируется ввести плату за необоснованные жалобы, поданные профессиональными жалобщиками, размер платы обсуждается, вероятно, это доля от начальной цены контракта, заявили в ФАС; а если компания профессионально занимается жалобами и вымогает у других участников торгов деньги, это уже Уголовный кодекс и служба готова взаимодействовать с правоохранительными органами, чтобы пресекать это

По мнению экспертов, плата за подачу необоснованной жалобы будет хорошей профилактической мерой для таких злоупотреблений и решит проблему на 70–80%.

ФАС готовит и другие изменения — поправки в Кодекс об административных правонарушениях, расширяющие ответственность за нарушения на госзакупках и закупках госкомпаний для банков: к крупным контрактам ведомство предложит допускать только квалифицированных участников закупок, у которых есть опыт исполнения таких контрактов.