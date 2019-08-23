Банк России уточнил порядок расчета показателя долговой нагрузки заемщиков-физлиц. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«С 1 октября 2019 года вступают в силу изменения в указание Банка России от 31 августа 2018 года № 4892-У, подготовленные с учетом предложений банковского сообщества. Основной целью изменений является уточнение порядка расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика — физического лица», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

В частности, для пресечения практик по искусственному увеличению сроков кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой скорректирована методика учета среднемесячных платежей по необеспеченным потребительским кредитам со сроком предоставления свыше пяти лет (максимальный срок кредита при расчете ПДН ограничен 60 месяцами).

Кроме того, из регуляторных требований по применению надбавок к коэффициентам риска исключены кредиты, предоставленные в соответствии с льготными программами образовательного кредитования, а также жилищного кредитования с государственной поддержкой, в случае если при приобретении заемщиком жилья его ПДН не превышает 60%.

Согласно уточненному порядку, банкам предоставлено право не производить расчет ПДН в случае изменения условий кредитного договора, направленных на уменьшение долговой нагрузки заемщика либо исполнение требований по кредиту (займу) в более благоприятном режиме, а также в случае наступления ипотечных каникул.

Методика расчета ПДН теперь позволит учитывать доходы физических лиц — владельцев (участников, акционеров) компаний крупного и среднего бизнеса, подходы к кредитованию которых отличаются от процессов кредитования розничных клиентов.

В уточненном порядке скорректирован подход к расчету вмененного дохода заемщика, определяемого на основании данных кредитного отчета бюро кредитных историй. Это позволит не занижать значение дохода заемщиков с продолжительной положительной кредитной историей, которые в течение короткого промежутка времени не имели кредитных обязательств.

Изменения предполагают применение банком максимальной надбавки к коэффициентам риска для кредитных требований, в отношении которых банк не исполнил обязанность по расчету ПДН, в том числе из-за технической неготовности.

В целях обеспечения оперативности реагирования на системные риски срок вступления в силу решения совета директоров Банка России об увеличении размера надбавок для отдельных видов активов сокращен с трех до двух месяцев с даты опубликования решения на сайте ЦБ.



Кроме того, изменениями упорядочены действующие коды активов, к которым применяется надбавка к коэффициентам риска. Корреспондирующие изменения также внесены в указание Банка России от 12 февраля 2019 года № 5072-У.