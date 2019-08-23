Аналитики компании «БКС Глобал Маркетс» позитивно оценивают отчетность Московской биржи за II квартал и ожидают дальнейшего роста котировок ее бумаг — до 130 рублей. Сейчас акции Мосбиржи торгуются около 93 рублей. С начала года котировки выросли на 10,8%.

«Сильная динамика комиссионных и процентных доходов (за счет реализованных доходов), а также улучшение прогноза операционных расходов и капзатрат на 2019 год поддерживают наш позитивный взгляд на бумаги компании», — написала в комментарии аналитик инвесткомпании Елена Царева.

По итогам II квартала Мосбиржа получила чистую прибыль в размере 5,9 млрд рублей, увеличив результат на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заработать фондовая площадка смогла за счет роста процентных доходов. В БКС отмечают, что комиссионный доход достиг рекордного уровня — 6,6 млрд рублей. Это было связано с комиссиями, которые площадка заработала на торговле облигациями (объемы торгов облигациями во II квартале по сравнению с первым выросли на 37%).



Компания планирует сократить расходы (прогноз роста операционных расходов на 2019 год — до 8—10% против 9—12%) и снизить капзатраты. Что касается решения площадки не выплачивать промежуточные дивиденды, то, как считает Царева, это не должно отразиться на уверенной динамике выплат акционерам.

