Компания Trump Organization, которой владеет президент США Дональд Трамп, может сэкономить несколько миллионов долларов по кредитным выплатам, если Федеральная резервная система (ФРС) США понизит базовую процентную ставку. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post , напомнив, что американский лидер неоднократно выступал с критикой главы ФРС Джерома Пауэлла и призывал снизить ставку.

Trump Organization пять лет назад взяла четыре кредита в германском Deutsche Bank на общую сумму более 360 млн долларов для финансирования своих отелей в Вашингтоне и Чикаго, а также гольф-клуба и курортно-гостиничного комплекса в городе Дорал (штат Флорида). Согласно информации издания, выплаты по займам меняются в зависимости от базовой процентной ставки и при ее снижении позволят компании ежегодно экономить миллионы долларов.

В Белом доме и Trump Organization отказались комментировать данную публикацию.

Трамп в последнее время постоянно подвергает критике политику ФРС и ее руководства. Президент и его советники неоднократно призывали ЦБ понизить базовую процентную ставку, а также отказаться от программы количественного ужесточения и перейти к политике количественного смягчения. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер рассматривает возможность отставки Пауэлла. Представители Белого дома при этом неоднократно заявляли, что президент уважает независимость ФРС и не намерен вмешиваться в ее решения.

В конце июля американский финрегулятор впервые с 2008 года принял решение понизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2—2,25%.