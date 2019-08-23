Tele2 первым на российском рынке запустил уникальный навык для «Алисы» — виртуального помощника «Яндекса». Он позволяет абонентам любых операторов бесплатно найти потерянный дома или в офисе телефон за считаные секунды, сообщает пресс-служба оператора.



«Tele2 «обучил» виртуального ассистента «Яндекса» новому навыку. По команде пользователя он свяжется с сетью Tele2, и компания позвонит на потерянный дома или на работе телефон. В компании считают, что навык будет востребован, так как аудитория виртуального ассистента превышает 35 млн человек. Tele2 не ограничивает круг клиентов — воспользоваться навыком «Алисы» могут абоненты любых операторов», — отмечается в релизе.

Чтобы найти потерянный телефон, пользователю достаточно произнести фразу: «Алиса», попроси Tele2 найти мой телефон». При первом вызове «Алиса» предложит абоненту привязать свой номер к тому устройству, с которого в будущем он планирует искать смартфон. Это может быть любой гаджет, где есть «Алиса», — умная колонка «Яндекс.Станция», компьютер с «Яндекс.Браузером», второй телефон или планшет с приложениями «Яндекса».

Регистрация номера на устройстве проста. «Алиса» попросит пользователя продиктовать номер, а затем код подтверждения, указанный в СМС. Для следующего поиска достаточно будет произнести кодовую фразу — и потерянный телефон начнет звонить.

Навык основывается на технологии искусственного интеллекта. «Алиса» будет помогать пользователю и вести с ним диалог, даже если он неправильно назвал кодовую фразу или не сразу нашел свой телефон.

Tele2 полагает, что у нового навыка «Алисы» есть большой потенциал на российском рынке. Функция поиска телефона с помощью виртуального помощника популярна за рубежом и входит в пятерку самых востребованных навыков.