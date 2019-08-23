Во время зарубежных путешествий мужчины тратят на 24% больше, чем женщины, — 54 311 рублей и 43 731 рубль соответственно. К такому выводу пришли в Райффайзенбанке, проанализировав динамику трат клиентов в связи с возрастом и гендерными характеристиками.



Согласно данным исследования, в период с 1 июня по 15 июля 2019 года мужчины отдыхали на 20% дольше, чем прекрасная половина человечества.

При этом с возрастом сумма трат растет: наибольшую покупательскую активность женщины демонстрируют в возрасте 40—50 лет, а мужчины — в возрасте 45—49 лет.

Самый высокий средний чек за покупки во время путешествий — у клиентов-женщин и мужчин старше 70 лет (8 409 рублей и 10 708 рублей соответственно).