Райффайзенбанк запустил сервис по проверке надежности контрагентов в интернет-банке для малого бизнеса «Райффайзен Бизнес Онлайн» (РБО), сообщает пресс-служба кредитной организации.



Сервис по проверке компаний по России предоставляет «СКБ Контур», которая собирает и анализирует информацию о любом юридическом лице или индивидуальном предпринимателе.

Услуга реализована в виде «светофора» — с тремя индикаторами, которые определяют степень риска: красный, желтый и зеленый.

«Индикаторы появились в списках контрагентов и платежей клиента в РБО, таким образом информация о благонадежности партнера будет всегда актуальной. Если клиент Райффайзенбанка оказался в желтой или красной зоне, напротив наименования компании в РБО появится соответствующий сигнал», — отмечается в релизе.

Любого потенциального бизнес-партнера можно проверить по ИНН в разделе «Мои контрагенты», нажав на кнопку «Проверить контрагента». Вместе с индикатором появляется возможность скачать экспресс-отчет, который содержит факты о финансово-хозяйственной деятельности компании.

При создании платежа или нового контрагента «светофор» появится рядом с полем ИНН.