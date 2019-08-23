Родители школьников в Красноярске и Новосибирске потратили на сбор ребенка к 1 сентября в среднем по 9 тыс. рублей, что на 300 рублей больше, чем в Москве, и на тысячу — чем в Санкт-Петербурге, следует из данных исследования сервиса по поиску работы Superjob.



Исследование проводилось в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Перми, Воронеже, Волгограде 1—20 августа. Всего было опрошено 7,5 тыс. респондентов.



Уточняется, что в рамках исследования опрашивались жители городов-миллионников — по 500 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга и других мегаполисов.

«Среднестатистические семьи из Красноярска и Новосибирска потратили на подготовку ребенка к школе больше всего: в среднем по 9 тысяч рублей. Московские родители оценили расходы на сбор ребенка в школу в 8,7 тысячи рублей», — говорится в исследовании.

На третьем и четвертом местах по затратам на подготовку оказались родители школьников из Казани и Уфы, заплатившие 8,5 тыс. и 8,4 тыс. рублей соответственно. В Екатеринбурге и Ростове-на-Дону родителям пришлось потратить в среднем 8,1 тыс. рублей. Семьи из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода израсходовали на сборы детей в школу по 8 тыс. рублей.

Согласно исследованию, в Самаре подготовка к школе обошлась примерно в 7,8 тыс. рублей. По 7,7 тыс. рублей в среднем потратили семьи школьников из Челябинска и Омска. Расходы на сбор ребенка в школу у семей из Волгограда — около 7,3 тыс. рублей. В Воронеже на подготовку школьника потратили примерно 6,8 тыс. рублей.

«Меньше всего затраты у семей из Перми — в среднем 6,5 тысячи рублей», — заявляет сервис.

Отмечается, что, по сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, расходы среднестатистической семьи из Санкт-Петербурга на подготовку ребенка к школе увеличились на 3%, а затраты московских семей не изменились.