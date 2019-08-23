Банк «Интеза» расширяет возможности сервиса онлайн-переводов «Интеза.Переводы» и отменяет комиссию за переводы с карт, выпущенных любым российским банком, на карты «Интезы». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Клиенты — держатели карт банка «Интеза» всех доступных категорий Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite смогут бесплатно пополнять свои дебетовые и кредитные карты на сумму до 50 тыс. рублей РФ в месяц.

При переводах свыше 50 тыс. рублей РФ в месяц действует стандартная комиссия за перевод — 1,4% от суммы перевода.

«Теперь перевести денежные средства в рамках установленного лимита на дебетовую или кредитную карту банка через сервис «Интеза.Переводы» можно бесплатно. Это позволит моментально пополнять карту для погашения кредита или для текущих расходов в любое удобное для клиента время», — прокомментировал директор департамента розничного бизнеса Евгений Сафонов.

Сервис «Интеза.Переводы» позволяет осуществлять мгновенные переводы денежных средств между картами любых банков в России и целом ряде стран как через сайт банка, так и с помощью мобильного приложения.