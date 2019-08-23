Президент США отметил, что он не в восторге от Джерома Пауэлла.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет препятствовать отставке председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, если он примет решение покинуть свой пост.
Во время беседы с журналистами перед вылетом на саммит G7 во Францию Трампа спросили, хотел бы он, чтобы Пауэлл ушел в отставку. «Если он это сделает, я не буду останавливать его», — подчеркнул американский лидер.
«Я не в восторге от Пауэлла. Я не думаю, что он хорошо делает свою работу, и не считаю его отличным шахматистом», — добавил президент.
Трамп в последнее время постоянно подвергает критике политику ФРС и ее руководства. Президент и его советники неоднократно призывали ЦБ понизить базовую процентную ставку, а также отказаться от программы количественного ужесточения и перейти к политике количественного смягчения. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер рассматривает возможность отставки Пауэлла. Представители Белого дома при этом неоднократно заявляли, что президент уважает независимость ФРС и не намерен вмешиваться в ее решения.
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