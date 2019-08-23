Вступление в силу 26 августа новых санкций об ограничениях в отношении российского госдолга уже отыграно российским валютным рынком, и на этом фоне ждать обвала рубля не стоит, считают опрошенные РИА Новости эксперты. По их мнению, санкции теперь уже носят формальный характер и не несут угрозы для отечественной валюты. США ранее объявили о введении нового раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия в британском городе Солсбери. РФ эти обвинения отрицает.

В так называемом втором пакете санкций США по «делу Скрипалей» нет ничего нового, что могло бы стать причиной резкого ослабления рубля и по большей части его надо рассматривать как формальность, уверен аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. Обвала рубля ждать не стоит, новые санкции США уже заложены в цены, также отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. «Рынки ждали санкций против ОФЗ, а ограничительные меры затронули валютный долг, что мало значимо для российского рынка», — говорит он.

«Участники рынка уже отыграли данное событие, да и в целом новые меры оказались не столь жесткими, поэтому негативная реакция инвесторов скорее носила психологический характер. Новый пакет санкций не затрагивает напрямую рынок ОФЗ, долговые обязательства госкомпаний и вторичный рынок суверенных еврооблигаций, поэтому не таит серьезной опасности для финансовой стабильности и макропоказателей РФ», — также поясняет начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«Другое дело, если бы Вашингтон ввел ограничения на весь российский госдолг, это действительно стало бы проблемой. Но здесь стоит напомнить, что против такой инициативы в 2018 году выступил глава американского Минфина Стивен Мнучен, заявивший, что запрет на покупку рублевого долга может навредить крупным американским инвесторам, которые, если рассмотреть структуру покупателей предыдущих выпусков ОФЗ, имеют в них весомую долю», — напоминает Дроздов.

Если говорить о влиянии на валютные курсы, отсутствие острой необходимости в выходе на внешние долговые рынки при успешных размещениях ОФЗ минимизирует влияние второго пакета на динамику рубля, отмечает руководитель направления активы с фиксированным доходом УК «Система Капитал» Антон Костин.

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков отмечает, что одним из факторов поддержки является высокая доходность рынка рублевого долга на фоне реальной отрицательной доходности обязательств США и еврозоны. «Размещения ОФЗ в последние недели говорят о сохраняющемся высоком спросе со стороны как резидентов, так и нерезидентов. Нефть марки Brent в районе 60 долларов обеспечивает положительное сальдо платежного баланса и профицит бюджета, что ставит РФ в число немногих стран со схожими сильными показателями. Резервы ЦБ РФ превышают объем всего внешнего долга, а отток капитала, который часто преподносят в виде негативного отношения инвесторов к России, зачастую является индикатором внешней инвестиционной активности отечественных корпораций», — говорит аналитик.