ВТБ запустил в мобильном приложении чат-бота, говорится в сообщении кредитной организации. Услуга доступна для розничных клиентов.

Сейчас его основными задачами виртуального являются консультации по часто задаваемым вопросам и навигация в приложении. Бот может предоставить реквизиты карты и проверить по ней баланс. К концу сентября он научится решать новые задачи.

При создании бота использовалась технология, позволяющая по ключевым словам определить запрос клиента.