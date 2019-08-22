Чиновники намерены ужесточить отношения банков и участников госзакупок, Минфин и ЦБ работают над тем, чтобы сделать выполнение банковских гарантий безусловно обязательным, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит поправки в КоАП с санкциями за нарушения банковского сопровождения спецсчетов, рассказала директор департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина Татьяна Демидова, сообщают «Ведомости» .

Прежде банковская гарантия была обязательной: как только поставщик не выполнил обязательства, госзаказчик получал деньги от банка, а банк затем добивался возмещения от компании, но банки все чаще отказываются исполнять требования до решения суда, что лишает механизм смысла; также ни заказчик, ни поставщик не могут существенно влиять на содержание гарантии: каждый банк определяет условия так, чтобы минимизировать свои риски, что позволяет им по формальным основаниям отказываться платить по гарантиям.

Так, обсуждаются два способа решения проблемы: во-первых, ввести дополнительные требования к банковской гарантии, например утвердить единую форму; во-вторых, установить как минимум административную ответственность за неисполнение обязательств, а как максимум – применение мер со стороны ЦБ.

ФАС предлагает решать проблему изменениями в КоАПе, которые возлагают на банки ответственность за нарушение порядка и сроков блокировки денег на спецсчете участника торгов, а также отмены блокировки операций. Пока проект предусматривает штраф для юридических лиц – 15 тыс. рублей.