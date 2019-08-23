Тинькофф Банк изменил ставки по вкладам в рублях и долларах.

Так, «СмартВклад» теперь в рублях открывается под 5—6%, в долларах — под 0,1—1% (ранее — под 5,5—6,5% и 0,5-2% соответственно). Вклад можно пополнять в течение всего срока, кроме последних 30 дней.

«СмартВклад» с повышенной ставкой привлекается в рублях под 5,5—6,5%, в долларах — 0,5—1,5% (прежние ставки — 6—7% и 1—2,5%). Дополнительные взносы принимаются в течение первых 30 дней срока вклада.

По вкладам предусмотрены расходные операции. Проценты выплачиваются либо капитализируются ежемесячно.