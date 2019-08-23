Сбербанк в преддверии нового учебного года запускает специальный проект, который поможет родителям собрать детей в школу. Об этом в пятницу объявили в банке.

На тематической странице sberbank.ru/1september размещен чек-лист для сбора детей в школу. Пользователям доступен список нужных товаров и учебных принадлежностей, подобранных экспертами в сфере образования. Список разделен на предметы, необходимые в учебном заведении в первую очередь, и дополнительные товары. Выбрав пункты из списка, пользователи увидят общую стоимость этих товаров и, как обещают в Сбербанке, «смогут получить на них существенные скидки».

Как уточняется, пользователи сайта получат промокоды, обеспечивающие скидки на маркетплейсе «Беру» и сайтах партнеров акции. Специальные предложения подготовлены в категориях:

«школьная форма»;

«рюкзаки и ранцы»;

«канцелярские принадлежности»;

«товары для творчества»;

«учебная литература и образовательные порталы»;

«мебель для учебного процесса».

Также на сайте доступны статьи для родителей. «Прочитав советы, можно, например, узнать, как правильно подготовить ребенка к первым дням в школе, как мотивировать его на успехи в обучении и как выстроить отношения с другими родителями», — поясняют в Сбербанке.