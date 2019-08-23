Кредит «Потребительский открытый рынок» на любые цели, в том числе на рефинансирование стал доступнее, процентная ставка со страхованием — 10,9%, 14,9%, 18,9% (без страхования — 14,9%, 18,9%, 20,9%). Сумма финансирования от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей на срок от 1 года до 5 лет. Обеспечение не требуется.

Воспользоваться программой смогут заемщики, достигшие 23 лет на момент оформления кредита и не старше 65 на дату погашения с постоянной регистрацией в регионе присутствия банка и стажем работы не менее 4 месяцев на последнем месте работы (общий стаж не менее года).

Необходимые документы: паспорт РФ, копия трудовой книжки (заверенная работодателем), СНИЛС, заграничный паспорт или свидетельство о регистрации транспортного средства, справка по форме 2-НДФЛ или по форме банка, документы по рефинансируемым кредитам.

«Также можно снизить ставку максимально на 3% при оформлении кредита с финансовой защитой и оплатой ежемесячных платежей без просрочек (ставка будет снижаться каждый год на 1%)», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.