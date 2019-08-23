ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 24 августа.

Курс доллара понизился на 1,5 копейки, составив 65,6046 рубля (65,6196 рубля на 23 августа). Курс евро снизился на 20,69 копейки, до 72,6243 рубля (72,8312 рубля на 23 августа).

На валютных торгах Московской биржи на 12:34 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 5 копеек и составил около 65,65 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 5 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 72,63 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 65,52—65,69 рубля за доллар и 72,53—72,7 рубля за евро.