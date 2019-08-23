Самые высокие зарплаты муниципальные чиновники получают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а самые низкие — в Псковской области и Забайкальском крае, следует из данных Росстата, проанализированных РБК .

Всего в России, по данным Росстата на конец 2018 года, в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах работали 469 тыс. человек. По данным Минфина, на чиновников муниципального уровня приходится 31% всех госслужащих в стране.

Средняя зарплата местного чиновника в России составляет около 37 тыс. рублей. Это на четверть меньше, чем среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий (без учета малого бизнеса) в целом по стране (49,9 тыс.).

В 14 регионах из 85 муниципальный чиновник в среднем зарабатывает больше, чем средний местный житель. Такая ситуация сложилась, в частности, на Крайнем Севере, в Калининграде и Крыму.

Средняя зарплата чиновника муниципального уровня в ЯНАО составляет 133,5 тыс. рублей. Это примерно на треть превышает среднюю зарплату сотрудников организаций в регионе (102 тыс. рублей).

На втором месте ХМАО, где муниципальные служащие в среднем зарабатывают 97,5 тыс. рублей. Это на 21 тыс. больше, чем средняя зарплата по региону.

Более чем на 10% зарплата чиновников превышает среднерегиональную в Калининградской области (45,8 тыс. против 39,9 тыс.) и в Ненецком автономном округе (93,7 тыс. против 84,9 тыс.).

В Севастополе муниципальные чиновники получают 38 тыс. рублей — больше на 9%, чем в среднем занятые в других сферах. В Республике Крым разрыв в зарплатах составляет 3,4% в пользу муниципалов.

Росстат сравнивает зарплаты местных чиновников со средними по региону без учета малых предприятий. Однако если в зарплатах учесть малый бизнес, разрыв в этих 14 регионах в пользу чиновников окажется еще больше, так как зарплаты в малом бизнесе ниже.

В Москве средняя зарплата муниципальных чиновников составляет 91,4 тыс. рублей. Это на 13% меньше, чем средняя в городе (105 тыс.).

В Санкт-Петербурге уровень зарплат местных госслужащих значительно уступает Москве — 56 тыс. рублей (и это на 20,6% меньше, чем средняя зарплата в городе).

ЯНАО, ХМАО, Чукотка и Ненецкий АО выделяются на общем фоне, так как это сырьевые регионы с высокими доходами, пояснил РБК директор Центра социального развития российского Севера РАНХиГС Александр Матвеев. «В этих субъектах доходы даже у муниципалов достаточные, потому что налогооблагаемая база там солидная», — сказал он.

Чукотка входит в тройку лидеров по абсолютным зарплатам местных чиновников (93,8 тыс. рублей), однако там муниципальные служащие получают все-таки меньше, чем занятое население в среднем (100,9 тыс. рублей).

Советник гендиректора ВНИИ труда Минтруда России Николай Волгин напоминает, что Трудовой кодекс предусматривает районные коэффициенты для расчета зарплат на Крайнем Севере, а также северные надбавки.

Самые низкие зарплаты в относительном выражении у муниципалов в Псковской области — 18,1 тыс. рублей. Они получают в среднем на 11 тыс. меньше (38%), чем остальные занятые жители региона. Такой же разрыв наблюдается в Забайкальском крае (26,9 тыс. рублей у госслужащих против 43,4 тыс. рублей на предприятиях).

Примерно на треть меньше, чем средний работник региона, зарабатывают сотрудники органов местного самоуправления в Кемеровской области, Хакасии, Смоленской, Амурской и Астраханской областях.

Если посмотреть на зарплаты чиновников безотносительно средних зарплат по региону, то самые низкие показатели после Псковской области — в Карачаево-Черкесии и Ингушетии (20,1 тыс. и 20,4 тыс. рублей). Это меньше средних зарплат работников организаций в этих регионах на 26% и 23% соответственно.

Наибольшая плотность чиновников отмечается на Чукотке — там на 1 тыс. жителей приходится 14 муниципальных служащих. Но самих местных чиновников всего 709 — это самый небольшой показатель после Севастополя и Ненецкого АО. На втором и третьем местах по доле чиновников — ЯНАО и Магаданская область. Там на 1 тыс. жителей насчитывается примерно десять муниципалов. Как и Чукотка, это малонаселенные регионы с труднодоступными территориями.

Меньше всего чиновников на 1 тыс. человек населения в городах федерального значения — Москве (0,15), Санкт-Петербурге (0,45) и Севастополе (0,47).



Больше всего муниципальных служащих в абсолютных числах в Ростовской области (почти 17,5 тыс. человек), меньше всего — в Севастополе (203 человека).