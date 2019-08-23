Минтруд установил прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей на душу населения в целом по России. Это следует из приказа ведомства, опубликованном на портале pravo.gov.ru.

«Установить по согласованию в Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2019 года на душу населения 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля», — говорится в приказе.

Ранее сообщалось, что Минтруд предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей. (сейчас 11 280 рублей).