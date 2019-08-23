Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени потерял 4 копейки. На 10:10 мск курс доллара понизился на 2 копейки и составил 65,58 рубля, а евро подешевел до 72,61 рубля (минус 8 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в пятницу рубль может вернуться на границу 65-65,5 рубля за доллар.

«Рубль игнорирует силу доллара и вчера вновь укрепился, закрыв день на отметке 65,5 руб за доллар. Напомним, что это верхняя граница бокового канала 65-65,5, где российская валюта в паре с долларом провела первую половину августа. Скорее всего, сегодня рубль вернется в указанный канал, но сможет ли он там закрепиться или пойдет пробивать нижнюю границу боковика — зависит от речи Джерома Пауэлла», — сообщал Антонов.