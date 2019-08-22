Компания Netcore Solutions Ltd (Кипр) из опасений не получить свои средства обратилась в ЦБ с сообщением о выводе бенефициаром Банка БКФ активов и просьбой о его проверке, сообщает «Коммерсант» .

Как указывается в письме к регулятору, десять лет назад между Netcore Solutions Ltd и Банком БКФ был заключен договор субординированного займа на 11,15 млн долларов, срок которого истекает в октябре. Банк обратился к компании с предложением погасить долг находящимися на его балансе квартирами в Крыму плюс 1 млн долларов. Кредитора это не устроило. Как указывается в письме, собственник 88% банка и председатель совета директоров Ольга Миримская Ольга распорядилась вывести все активы из банка. Компания просит ЦБ проверить финансовое положение БКФ-Банка и его способности выполнять обязательства.

В Банке БКФ не планируют выплачивать долг в полном объеме. Банку стало известно, что Netcore Solutions фактически принадлежит бывшему мужу Ольги Миримской Голубовичу А. Д. и он является конечным получателем доходов от деятельности этой компании. По мнению банка, на протяжении десяти лет Голубович выводил из банка прибыль и нанес ущерб в сумме более 7 млн долларов. Банк направил претензию Netcore Solutions «с требованием возвратить все неправомерно полученные доходы».

По словам участников рынка, регулятор в случае поступления жалоб на банк не оставляет их без внимания и может провести проверку при наличии оснований. Также есть риски, что вмешательство ЦБ приведет к отзыву лицензии у банка.