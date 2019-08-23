Сбербанк зафиксировал и отразил за первое полугодие 2019 года около 2 тыс. кибератак различного типа, однако банк и его клиенты не понесли ущерба. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«За первые два квартала системы защиты банка отразили около 2 тыс. атак различных типов. Системы защиты Сбербанка успешно отразили данные атаки, ущерба для банка и клиентов нет», — отметили в пресс-службе.

При этом в банке отметили, что в том числе фиксировали единичные попытки атак, имеющие отношение к рассылке русскоязычной группы хакеров Silence. «Вредоносные сообщения в автоматическом режиме были своевременно обнаружены и отражены средствами защиты банка. Ни банк, ни клиенты банка не понесли никакого ущерба», — добавили в Сбербанке.

В среду специализирующейся на предотвращении кибератак международная компания Group-IB сообщила о том, что хакерская группировка Silence нанесла ущерб финансовым организациям по всему миру, включая Россию, в размере 4,2 млн долларов за последние три года.