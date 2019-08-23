Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции. Об этом заявил в пятницу глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг) на конференции «Вызовы монетаристской политике».

«В целом экономика США демонстрирует хорошие показатели, —приводятся его слова в распространенном ФРС заявлении. — Несколько снизились инвестиции в развитие бизнеса и объем промышленного производства, однако заметный рост числа новых рабочих мест и рост заработной платы обеспечили уверенный рост потребления и обеспечивают умеренные в целом темпы экономического роста».

В выступлении главы ФРС не содержалось прямых указаний на то, какое решение по вопросу об учетной ставке может принять Комитет по открытым рынкам на предстоящем в сентябре заседании.

«Мы проводим обзор нашей стратегии, имеющихся у нас средств и методов реагирования», — отметил он, добавив при этом, что «оцениваются плюсы и минусы стратегии, нацеленной на недопущение ошибок в том, что касается достижения целевых показателей инфляции».