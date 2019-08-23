Эксперты антивирусной компании ESET обнаружили мошенническую схему, направленную на получение персональных данных и доступа к банковским счетам пользователей продукции Apple, говорится в сообщении компании.

«Мошенники рассылали письма, где требовали от получателей «верифицировать» персональные данные после недавнего восстановления доступа к Apple ID. При переходе по ссылке из письма пользователь попадал на фишинговый сайт с формой для ввода данных, замаскированный под официальную страницу Apple», — говорится в релизе.

После того, как пользователи вводили e-mail и пароль от личного кабинета, на экране появлялось уведомление о том, что привязанная к Apple ID карта заблокирована. Тогда пользователю предлагалось «подтвердить данные» — то есть ввести всю личную информацию и реквизиты банковской карты. Эксперты ESET полагают, что целью кампании является получение персональных данных, а также доступа к банковским счетам пользователей.