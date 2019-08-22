Рефинансирование ипотечных кредитов в российских банках в первом полугодии 2019 года практически прекратилось из-за роста ставок и ожидания перехода жилищного строительства на эскроу-счета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Темп роста выдачи ипотечных кредитов в первом полугодии текущего года несколько замедлился по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, хотя в абсолютном выражении и превышает их. Причин такого замедления можно выделить сразу несколько: это и рост ставок в первом полугодии, который практически полностью прекратил значимое для ипотеки направление «рефинансирование», и ожидаемое введение новых механизмов расчетов в рамках ипотечных сделок (счета эскроу), и снижение ключевой ставки в середине июня и конце июля, что отчасти приводит потребителей к новому витку «ожиданий» дальнейшего снижения ставок по ипотеке», — пояснил гендиректор БКИ Олег Лагуткин.

При этом большинство названных факторов могут иметь краткосрочный эффект, и при сохранении макроэкономической стабильности выдачи ипотечных кредитов в конце года могут увеличиться.

По данным ЦБ РФ, общий объем ипотечных кредитов, предоставленных россиянам в январе — июне 2019 года, составил 1,3 трлн рублей. За шесть месяцев 2019 года выдано 580 тыс. таких кредитов. Задолженность ним составляет 463,7 млрд рублей. С января 2019 года средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам выросла с 9,65% до 9,82% в июне.

ЦБ, обеспокоенный ростом ипотечного кредитования с низким первоначальным взносом, несколько раз вводил ограничения на этот продукт. Так, с 1 января 2019 года Банк России повысил коэффициент риска по новым ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом до 200% со 150%.



В 2018 году регулятор также выявил схему, вследствие которой на рынке рос объем высокорискованной ипотеки. В рамках этой схемы первоначальный взнос совершался на средства необеспеченного потребительского кредита. Позднее ЦБ повысил коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам, выданным после 1 сентября 2018 года.