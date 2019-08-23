Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Евразийского Банка до уровня «ruB+». По рейтингу установлен «негативный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruBB-» со «стабильным» прогнозом.

«Понижение рейтинга связано с сокращением собственных средств банка вследствие доформирования резервов по ссудной задолженности, что вызвало кратковременное превышение величины уставного капитала над величиной собственных средств и повысило риски регулятивного воздействия в отношении банка. Изменение прогноза по рейтингу на «негативный» отражает мнение агентства о продолжающемся ухудшении ссудного портфеля, что в совокупности с прецедентами существенной недооценки кредитного риска может привести к повторному снижению величины собственных средств ниже уставного капитала. Рейтинг банка также обусловлен удовлетворительным качеством активов, сильной ликвидной позицией, низкой эффективностью деятельности, слабой оценкой рыночных позиций и консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в релизе агентства.

В «Эксперт РА» напоминают, что Евразийский Банк является «дочкой» одноименного казахстанского банка и специализируется на операциях на межбанковском рынке, предоставлении банковских гарантий и кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса. Слабая оценка рыночных позиций отражает ограниченные конкурентные позиции банка на российском рынке в сочетании с узкой сетью подразделений (головной офис в Москве, три кредитно-кассовых офиса в Новосибирске, Омске и Челябинске).

Агентство отмечает узкую специализацию деятельности банка в сочетании с узкой клиентской базой (количество клиентов-юрлиц не превышает 15). При этом агентство позитивно оценивает узнаваемость бренда банка среди казахских компаний, ведущих деятельность в РФ.

Банк сохраняет высокие показатели достаточности собственных средств, что обуславливает высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков. При этом в I квартале текущего года дефолт одного из крупных заемщиков привел к необходимости формирования дополнительного размера резервов по ссудной задолженности и снижению величины собственных средств банка. В результате докапитализации банка в апреле ситуация была урегулирована, однако аналитики обращают внимание на дальнейшее снижение дельты между собственными средствами и уставным капиталом, при этом дефолт любого из заемщиков банка приведет к повторению подобной ситуации. Также банк продолжает демонстрировать низкую эффективность деятельности при низком уровне покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на ее обеспечение.

Основу активов банка составляют высоконадежные вложения в межбанковские кредиты, среди которых превалируют остатки на корреспондентских счетах и депозитах в Банке России, однако качество кредитного портфеля значительно ухудшилось (доля безнадежных ссуд выросла с 18% на начало 2019 года до 50% на 1 июля, доля просроченной задолженности — с 24% до 56% соответственно). Отраслевая диверсификация — низкая, и для крупнейшей отрасли заемщиков (торговли) характерен высокий уровень дефолтности.



В числе прочего отмечается, что материнская структура продолжает оказывать поддержку банку в виде стабильно высокого уровня фондирования, при этом продолжается отток рыночной ресурсной базы, что оказывает негативное влияние на уровень рейтинга.