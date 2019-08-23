Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг банка «Мегаполис» до уровня «ruВ-» и установило «негативный» прогноз. Ранее у банка был рейтинг «ruB» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций и корпоративного управления, уязвимыми позициями по капиталу и ликвидности, а также невысоким качеством активов и приемлемыми показателями рентабельности. Понижение рейтинга и установление «негативного» прогноза связаны с ухудшением ликвидной позиции банка, в частности со снижением запаса устойчивости Н3 к досрочному оттоку средств свыше 30 дней, а также с уменьшением устойчивости капитала к реализации кредитных и рыночных рисков», — отмечается в комментарии агентства.

КБ «Мегаполис» зарегистрирован в Чебоксарах (при этом на Московский регион приходится около 63% размещенных средств), осуществляет деятельность в соответствии с базовой лицензией, специализируясь на комплексном обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, а также на кредитовании физических лиц. Слабая оценка рыночных позиций отражает ограниченные конкурентные позиции кредитной организации на российском банковском рынке, недостаточно широкую клиентскую базу в сегменте кредитования. При этом для бизнеса банка характерна приемлемая диверсификация по направлениям деятельности.

Нормативы достаточности капитала банка находятся на приемлемом уровне, тем не менее за последний год отмечается тенденция к их снижению. Текущий запас по капиталу позволяет выдержать полное обесценение не более чем 6,1% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивных минимумов, что оценивается агентством как низкий уровень. Вместе с этим аналитики отмечают приемлемые показатели эффективности деятельности банка, а также хороший уровень чистой процентной маржи и покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности.

Ссудный портфель по юрлицам характеризуется низкой отраслевой диверсификацией; отмечается умеренно высокая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска. Качество ссудного портфеля оценивается как умеренно слабое: несмотря на невысокий уровень просроченной задолженности, корпоративный портфель характеризуется низкой оборачиваемостью. Отмечается, что в 2018—2019 годах банк заключил ряд сделок по переуступке проблемной ссудной задолженности.



Агентство констатирует приемлемую сбалансированность активов и пассивов банка по срокам на краткосрочном горизонте, но обращает внимание на низкое значение норматива текущей ликвидности и снижение запаса его устойчивости к оттокам. Текущий уровень диверсификации ресурсной базы по источникам оценивается как низкий (около 62% пассивов приходится на привлеченные средства физлиц). Также принимается во внимание отсутствие у банка значительных рыночных источников дополнительной ликвидности.