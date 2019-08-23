Бывший гендиректор Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадий Лисовиченко объявлен в международный розыск. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах в пятницу.

«Лисовиченко объявлен в международный розыск. Находится на территории другого государства», — сказал собеседник агентства.

В июле сообщалось, что бывший генеральный директор Антипинского НПЗ, которого подозревают в заключении заведомо невыгодного договора с ущербом предприятию более 35 млн рублей, скрылся за границей.