Об этом сообщил источник в силовых структурах.
Бывший гендиректор Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадий Лисовиченко объявлен в международный розыск. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах в пятницу.
«Лисовиченко объявлен в международный розыск. Находится на территории другого государства», — сказал собеседник агентства.
В июле сообщалось, что бывший генеральный директор Антипинского НПЗ, которого подозревают в заключении заведомо невыгодного договора с ущербом предприятию более 35 млн рублей, скрылся за границей.
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