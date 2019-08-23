Deutsche Bank выплатит 16 млн долларов, чтобы урегулировать претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с нарушением банком американского закона о коррупции за рубежом, сообщает Reuters. Нарушением в SEC считают то, что банк принимал на работу родственников чиновников из России и Китая, несмотря на то что те не соответствовали его требованиям.

«Подобные проступки имели место в 2009—2012 годах в России, где сотрудники Deutsche Bank нанимали родственников должностных лиц для получения или сохранения деловых или иных выгод», — говорится в сообщении SEC.

В документе отмечается, в частности, что в 2009 году неназванный заместитель одного из министров российского правительства попросил принять его дочь на работу в московское, лондонское или нью-йоркское отделение Deutsche Bank. В итоге та получила работу в Москве, а затем была переведена в Лондон.

В 2010 году, как следует из сообщения SEC, работу в Deutsche Bank получил сын главы неназванной российской госкомпании. Вскоре после приема на работу в Москве он был переведен в лондонское отделение банка по программе обучения персонала. Однако уже через два месяца руководство лондонского подразделения потребовало уволить новичка, так как он не ходил на работу и жульничал на экзаменах.

По условиям соглашения с SEC Deutsche Bank не признал, но и не опроверг выводы комиссии. «Deutsche Bank содействовал расследованию SEC и принял ряд мер для улучшения практики в сфере найма», — сообщил Reuters представитель банка.