Зарплаты бюджетников, подпадавших под действие майских указов президента Владимира Путина от 2012 года, в первой половине 2019 года формально достигают целевых значений по всем категориям работников лишь в четырех регионах России: Ленинградская и Пензенская области, Алтайский край и Чеченская Республика. В остальных российских регионах целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников, показали подсчеты РБК на основании данных Росстата за первое полугодие 2019 года.

Так, средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.

В целом по стране уровень зарплат, предусмотренный майскими указами, не сохраняется для педагогов дошкольных организаций (86,7%) и дополнительного образования (92,9%), социальных работников (86,6%), а также для всех медицинских работников: врачей (197,8%), среднего (98,2%) и младшего медперсонала (88,8%), следует из данных Росстата за январь — июнь 2019 года.

Учитывая сезонные колебания средней зарплаты, оценка достижения целевых значений оплаты труда «майских» категорий бюджетников осуществляется по итогам года, отметили в Минтруде. Данные за полугодие позволяют анализировать динамику повышения зарплаты и принимать меры по корректировке, добавили в ведомстве. В федеральном бюджете для обеспечения сохранения в 2019 году соотношений зарплаты, установленных указами президента, предусмотрены дотации регионам в объеме по 100 млрд рублей, напомнили в Минтруде.