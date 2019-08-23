AliExpress надеется на значительное увеличение числа российских торговых компаний на своей площадке. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный директор AliExpress Ван Минцян в штаб-квартире компании Alibaba в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян).

«С этого года, а точнее уже с прошлого года, мы начали открывать площадку AliExpress для местного среднего и малого бизнеса (российского). В настоящее время уже несколько тысяч предприятий вышли на нашу площадку. В будущем мы надеемся, что несколько десятков тысяч местных российских торговых компаний войдет на площадку AliExpress», — сказал он.

Ван Минцян также выразил надежду на то, что работа AliExpress на этом направлении действительно поможет российским предпринимателям, малому и среднему бизнесу, а также в какой-то степени позволит решить вопросы, связанные с трудоустройством. В качестве примера он привел работу площадки Taobao в Китае, на которой зарегистрировано порядка 1 млн торговых компаний. Этот ресурс, сообщил он, позволил обеспечить работой порядка 10 млн человек.

«В этой связи мы надеемся, что наш проект сможет послужить российскому обществу. С одной стороны — это возможности для малого и среднего бизнеса, с другой — решение некоторых вопросов, связанных с трудоустройством в России», — указал он.