Мероприятие пройдет 24 августа.
Фестиваль Delivery Fest состоится 24 августа в Парке Горького.
Организаторы выбрали 10 стран (Америку, Вьетнам, Грецию, Грузию, Индию, Испанию, Италию, Мексику, Китай и Японию) и более 30 ресторанов, которые приготовят для гостей фестиваля национальные и любимые блюда в мировом масштабе.
Лайнап Delivery Fest:
Oak Glen - 13:45
Ocean Jet - 14:45
Cream Soda - 15:45
«Моя Мишель» - 17:15
Kadebostany - 19:00
John Newman - 21:00
В тематических зонах каждой страны организаторы Delivery Fest собрали развлечения и активности, традиционные для 10 пунктов гастрономического маршрута фестиваля.
Полное расписание активностей ищите на сайте Delivery Fest.
Delivery Club уже проводил экскурсии по историческим гастрономическим местам Москвы. Теперь, уже в формате лекций, на фестивале пройдут паблик-токи и обсуждения самых актуальных и интересных тем foodtech-индустрии.
Также на Delivery Fest будет много развлечений и активностей для детей.
На Delivery Fest каждый желающий сможет обменять пластиковые пакеты на эко-сумку из фестивальной коллекции мерча Delivery Club. В сборе и переработке пластика организаторам помогают кураторы движения « РазДельный сбор».
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