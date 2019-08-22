Фестиваль Delivery Fest состоится 24 августа в Парке Горького.

Организаторы выбрали 10 стран (Америку, Вьетнам, Грецию, Грузию, Индию, Испанию, Италию, Мексику, Китай и Японию) и более 30 ресторанов, которые приготовят для гостей фестиваля национальные и любимые блюда в мировом масштабе.

Лайнап Delivery Fest:

Oak Glen - 13:45

Ocean Jet - 14:45

Cream Soda - 15:45

«Моя Мишель» - 17:15

Kadebostany - 19:00

John Newman - 21:00

В тематических зонах каждой страны организаторы Delivery Fest собрали развлечения и активности, традиционные для 10 пунктов гастрономического маршрута фестиваля.

Полное расписание активностей ищите на сайте Delivery Fest.

Delivery Club уже проводил экскурсии по историческим гастрономическим местам Москвы. Теперь, уже в формате лекций, на фестивале пройдут паблик-токи и обсуждения самых актуальных и интересных тем foodtech-индустрии.

Также на Delivery Fest будет много развлечений и активностей для детей.

На Delivery Fest каждый желающий сможет обменять пластиковые пакеты на эко-сумку из фестивальной коллекции мерча Delivery Club. В сборе и переработке пластика организаторам помогают кураторы движения « РазДельный сбор ».