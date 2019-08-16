Сотовые операторы начали тестировать сеть 5G в столице — пилотную зону на Тверской открыл Tele2, две аналогичные — в Москва-Сити и на Воробьевых горах — запускает «МегаФон», сообщают «Известия» . Связь тестируется на частотах 28 ГГц. По решению госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), выделившей операторам на тест эти диапазоны, итоги исследования должны быть представлены к сентябрю 2020 года. Но тестировать 5G-частоты можно будет и дальше — до августа 2021-го.

«Вымпелком» намерен запустить пилотную 5G-зону в Москве до конца этого года Оператор проведет тестирование еще в нескольких регионах России, а также откроет в Сколково специальный центр, где опробует сети пятого поколения совместно с другими компаниями. МТС также намерена открыть девять опытных зон в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Компания будет работать на высоких (свыше 24,25 ГГц) частотах — наряду с 4,4—4,99 ГГц, такой диапазон в июле ей выделила ГКРЧ.

Руководитель проектов «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин сказал «Известиям», что цель решения ГКРЧ по пилотным зонам — обкатать конкретные услуги, сервисы и технологии, которые будут предложены пользователям 5G: управление беспилотными автомобилями и летательными аппаратами, телемедицина, управление сложными и вредными производствами и прочее. Диапазон 28 ГГц можно использовать для точечного подключения мест большого скопления пользователей, где требуется очень высокая скорость, но пока он еще не обеспечивает возврат инвестиций из-за ограниченного предложения абонентских устройств, добавляет он.

Этим частотам есть альтернативы — полосы 4,4—4,99 ГГц и 3,4—3,8 ГГц. О них говорится в концепции развития сетей 5G в России, которую готовит Минкомсвязи. Но на рынке нет оборудования, поддерживающего 4,8—4,99 ГГц, и в достаточном количестве в России оно появится не скоро. А 3,4—3,8 ГГц пока недоступны гражданским связистам.

По словам операторов, полноценное покрытие в диапазоне 28 ГГц обеспечить невозможно. В мире пока есть примеры успешных запусков коммерческих сетей только в 3,4—3,8 ГГц — без него полноценно покрыть 5G Россию не получится. Отдельные полосы радиочастот в таком диапазоне в городах-миллионниках могут быть найдены за счет выноса средств спутниковой связи за их пределы, перевода спутникового оборудования на другие частоты, применения специальных фильтров и прочее.