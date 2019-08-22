Томскпромстройбанк предлагает открыть вклад «Осенний» .

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — 370 дней. Проценты начисляются по двум периодам: с первого по 185-й день — по ставке 6,75%, со 186-го по 370-й день — 6,85% годовых.

Средняя годовая ставка за полный срок вклада составит 6,8% годовых. Пополнение не предусмотрено. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Предложение действительно по 21 октября.