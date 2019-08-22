Банк России борется с этим явлением, но для многих банков доходы по таким страховкам (стоимость которых достигает 40% от суммы кредита) играют существенную роль из-за чего они идут на нарушение закона в сговоре с аффилированными страховыми компаниями.

Многие страховые компании умышленно противодействуют возврату средств на карты клиентов, отказывают в перечислении на другие реквизиты, ссылаясь на договора. Поэтому клиенты вынуждены обращаться в юридические компании для защиты своих интересов. При этом такие юридические компании работают с клиентами по модели success fee (получают комиссию за успех решения претензии).

Финтех-сервис TalkBank обеспечивает клиентов удобными платежными картами, а юридическим компаниям предоставляет сервис защищенной сделки, гарантирующий им выплату вознаграждения в случае успеха клиента.

В статье https://www.kommersant.ru/doc/4067623 указана заведомо ложная информация.

Все клиенты проходят идентификацию в полном соответствии с федеральными законами 115-ФЗ и 161-ФЗ, что исключает подмену личности клиента, а следовательно присвоение средств третьими лицами. Каждая карта активируется на личный номер телефона клиента, клиент самостоятельно использует полученные средства и совершает операции по картам. В нашу компанию не было ни одного обращения от клиентов по поводу некорректной работы юристов. Кроме того, выплаты, о которых идет речь в статье, в большинстве случаев – это выплаты банков по претензии клиентов о возврате незаконно навязанной страховки, то есть существуют официальные доказательства некорректной работы самих кредитных организаций или обмана ими своих клиентов. Юридические компании, оказывающие услуги по возврату страховок действуют в строгом соответствии с российским правовым полем: подписывают договора с клиентами, помогают с написанием претензии в кредитные и страховые организации по возврату навязанных услуг, консультируют клиентов по открытию карт TalkBank, при этом карта открывается исключительно на имя и контактные данные самого клиента. Клиент получает доступ к информации по карте, видит все транзакции, самостоятельно управляет счетом. Сервис TalkBank обеспечивает реализацию защищенной сделки, так как юридические компании работают с клиентами по модели success fee (получают комиссию за успех)

Ниже несколько примеров подобных случаев, когда банки навязывали свои дополнительные услуги, юридические компании и TalkBank помогли защитить законные интересы клиентов:

08.06.2019 пенсионерка заключила кредитный договор в банке Р. Слабовидящая пенсионерка показала документы дома дочери, которая увидела, что помимо кредитных средств матери подсунули некий сертификат Финансовый помощник. Клиентка обратилась в банк за возвратом денег за сертификат, но ей отказали. Клиентка обратилась за помощью к юристам. Оказалось, что из 199 332,80 рублей суммы кредита, клиентка получила на руки только 151 800,00. Остальное было удержано за допуслуги банком Р. на сумму 41 632,80 рублей. После усилий юридической компании клиент получил деньги на карту TalkBank как возврат по навязанным услугам.

Клиент 12.06.2019 получил кредит на 181 284 руб. в банке Х. Из них - 31 284 руб. страховка. 24.06.2019г - отправили первую претензию с требованием возврата стоимости навязанной страховки. Страховая компания отказалась возвращать на указаннные реквизиты. Клиенту отправляют письмо с уточнение реквизитов. 31.07.2019г - повторная отправка претензия с уточнением реквизитов. 2019-08-09 - после дополнительного обращения юристов и обращения клиента в ЦБ, клиент получает средства на реквизиты своей карты TalkBank.

Также страховые умышленно допускают ошибки в реквизитах клиента, чтобы деньги не доходили до адресатов.

TalkBank работает над тем, чтобы создавать сервисы, облегчающие жизнь простых людей в общении с финансами, например, сервис по возврату навязанных страховок и банковских услуг.

Конечно, это не нравится банкам и страховым компаниям, которые построили недобросовестный бизнес на навязанных услугах, но последовательная работа ЦБ РФ по очищению рынка от недобросовестных участников и развитие инновационных сервисов, повышающих прозрачность рынка должно в скором времени исправить ситуацию.