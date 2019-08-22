Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в аресте имущества девятнадцати лиц, контролировавших Финпромбанк, на сумму 29,5 млрд рублей, говорится в определении суда.

Столичный арбитраж отметил, что все доводы заявителя, приведенные в обоснование необходимости принятия обеспечительных мер, носят предположительный характер и не являются достаточными основаниями для принятия запрашиваемой АСВ обеспечительной меры. Заявителем не представлено доказательств того, что ответчики предпринимают меры к реализации, а также сокрытию имущества, говорится в определении первой инстанции.

Требование об аресте имущества было заявлено в рамках иска АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка его бывших руководителей и взыскании с них 29,5 млрд рублей.

Ранее АСВ сообщило, что в ходе конкурсного производства было установлено, что с 1 сентября 2014 года по 19 сентября 2016 года контролирующими банк лицами совершались действия по выводу из него ликвидных активов и замещению их на невозвратную ссудную задолженность физических лиц и технических юрлиц. Также в заявлении конкурсного управляющего говорится об «иных сделках, ухудшивших финансовое положение банка».

Арбитражный суд Москвы 24 октября 2016 года признал Финпромбанк банкротом.