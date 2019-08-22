Победителем международного конкурса на архитектурную концепцию территории делового комплекса Сбербанка и здания общественно-культурного центра стала японская архитектурно-инжиниринговая фирма Nikken Sekkei. Об этом сообщили в Сбербанке, уточнив, что проект будет у Nikken Sekkei вторым в Москве (в 2016 году компания спроектировала жилой комплекс и транспортно-пересадочный узел «Ботанический сад»), а в общей сложности за всю свою историю образованная в 1900 году и объединяющая свыше 2,5 тыс. профессиональных архитекторов и инженеров компания приняла участие более чем в 25 тыс. проектов в 50 странах мира.

Международный конкурс на архитектурную концепцию территории делового комплекса Сбербанка был объявлен в апреле 2019 года. В сообщении банка упомянуты еще несколько участников конкурса, в том числе известное архитектурное бюро Zaha Hadid Architects. Оценка конкурсных предложений проводилась независимыми экспертами по пяти группам критериев: градостроительные решения, архитектурно-планировочные решения, конструктивные и инженерные решения, решения по экономике, транспортные и пешеходные решения. Финальное обсуждение проектов новой штаб-квартиры Сбербанка длилось пять часов.

Общая площадь будущего комплекса «Сбербанк Сити» составит порядка 70 тыс. кв. м.

«Концепция, предложенная победителем, предусматривает создание простого объема c насыщенной программой общественных и рабочих пространств. Программа строительства поделена на две четкие зоны: зона для сотрудников и общественная зона. Из офисных и общественных помещений, из столовой, медицинского и спортивного центров будет открываться великолепный вид на «Москва-Сити». В состав комплекса войдет многофункциональное мультимедийное пространство с изменяемым объемом, обеспечивающее проведение международных форумов и конференций. Элегантная клиновидная форма будущего здания естественным образом продиктована как окружающим ландшафтом, так и строгими условиями программы. В результате северная сторона здания культурного центра будет простираться в сторону реки и комплекса «Москва-Сити». В то же время южная сторона будет мягко уходить вглубь участка и естественным образом создаст знаковую форму здания и проекта в целом», — рассказали в Сбербанке.

В ближайшее время специалисты совместно с архитекторами приступят к этапу проектирования. Архитектурные и градостроительные проекты установленным порядком будут согласованы с градостроительным комитетом Москвы, отмечают в Сбербанке. В сообщении указано, что в обсуждении проекта наряду с представителями банка и профессионального сообщества архитекторов принимали участие заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин и главный архитектор Москвы, председатель столичного архитектурного совета Сергей Кузнецов.







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